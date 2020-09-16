"Химки" пока не приняли решения по Гунько

Руководство "Химок" пока не приняло решения по главному тренеру Дмитрию Гунько.

Фото: "Матч ТВ"

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Вячеслав Короткин, специалист будет руководить командой в матче 8-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча, напомним, пройдет 18 сентября.



Отмечается, что судьба Гунько в клубе может решиться 21 сентября.



"Химки" в 7 турах набрали 3 очка и занимают 15-е место в РПЛ.