"Может быть, рано подводить итоги стартовому отрезку сезона, но "Зенит" опережает свой рекордный чемпионский график на два очка. Каким отрывом это закончилось, мы помним", - приводит слова Медведева "РИА Новости".
"Зенит" в 7 турах набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне команда Сергея Семака выиграла чемпионат России, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов.
"Зенит" в следующем туре сыграет против "Урала". Матч пройдет 19 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Медведев: "Зенит" опережает свой рекордный чемпионский график на два очка
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о промежуточных результатах клуба в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
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