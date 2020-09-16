Кокорин и Кутепов в стартовом составе "Спартака" на матч с "Родиной"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1-го тура элитного раунда Кубка России с "Родиной".


Отметим, что впервые в этом сезоне на поле с первых минут появятся нападающий Александр Кокорин и защитник Илья Кутепов.

Начало матча - в 19:00 по Москве на "Открытие Арене".

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Теги: Спартак Родина Кокорин Кутепов
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