Кокорин и Кутепов в стартовом составе "Спартака" на матч с "Родиной" Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1-го тура элитного раунда Кубка России с "Родиной". View this post on Instagram ? Наш состав на #РодинаСпартак! A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Sep 16, 2020 at 8:26am PDT Отметим, что впервые в этом сезоне на поле с первых минут появятся нападающий Александр Кокорин и защитник Илья Кутепов.Начало матча - в 19:00 по Москве на "Открытие Арене". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:22 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Спартак Родина Кокорин Кутепов Нашли ошибку в статье? Напечатать (5) 80 1 2 3 4 5