"Никола — очень хороший игрок. Конечно, он пригодился бы "Зениту", но ЦСКА будет делать все, чтобы трансфер не состоялся. Я думаю, Влашич окажется в Европе, и это будет неудивительно. Влашич более приспособлен к топ-чемпионату, чем Миранчук. Алексей еще должен завоевать место в основе в новой команде. Влашич же — игрок сборной Хорватии, и он больше получит практику, сразу будет играть, он сильнее Миранчука", - передает слова Орлова Sport24.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов заплатить ЦСКА за переход Влашича до 40 млн евро.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний хавбек принял участие в 5 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Орлов: Влашич сильнее Миранчука. Думаю, он окажется в Европе.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Николо Влашича в "Зенит".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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