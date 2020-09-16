"Ребята справились, сегодняшняя победа придаст уверенности перед "Рубином".
После шести туров многие начали отдавать "Спартаку" чемпионство? Мы никому ничего не говорили и не заявляли. Что говорят журналисты, я не читаю. Иногда смотрю некоторые заметки.
Не звонят ли мне больше болельщики? Да уже сейчас полно болельщиков пишут, благодарят за игру. Плохие слова тоже пишут, могу показать!" - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".
"Спартак" сегодня, 16 сентября одержал победу над клубом "Родина" в Кубке России. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 5:1.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает 3-е место, имея в своем активе 14 очков.
В 8-м туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют против "Рубина". Матч пройдет 20 сентября в Казани.
Газизов: после 6 туров "Спартаку" многие начали отдавать чемпионство? Мы никому ничего не говорили и не заявляли
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что победа в Кубке России над "Родиной" придаст команде уверенности.
Фото: ФК "Спартак"
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