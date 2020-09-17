По информации источника, в приобретении 29-летнего форварда заинтересованы "Локомотив", "Севилья", "Бенфика", "Сельта", "Фенербахче" и "Истанбул". "Железнодорожники" рассматривают Зе в качестве альтернативы Тикиньо Соарешу. Ранее сообщалось, что бразилец близок к переходу в московский клуб.
Напомним, что Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартака" в 2019 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии форвард принял участие в 19 матчах и забил 7 голов.
Источник: O Jogo
"Локомотив" и ряд европейских клубов проявляют интерес к Зе Луишу
Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш может сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Порту"
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