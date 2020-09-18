Ранее Валитова сообщила, что болела коронавирусом.
В сторис инстаграма у девушки спросили, давно ли она болела COVID-19.
"Пару месяцев назад. Но в легкой форме", - ответила Дарья.
В "Спартаке" сегодня опровергли, что Александр Кокорин, не игравший за клуб больше месяца из-за повреждения, болел коронавирусом.
"Не нужно додумать то, чего нет". В "Спартаке" опровергли коронавирус у Кокорина
Газизов: Кокорин точно не болел коронавирусом
Жена Кокорина рассказала, когда болела коронавирусом
Жена нападающего "Спартака" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, когда переболела коронавирусной инфекцией.
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