"Конечно, это очень обидный и неожиданный вылет, да еще на такой ранней стадии. Все стремятся попасть в еврокубки, и уступить команде, которая гораздо ниже тебя в классе, — это очень печально.
Я очень сильно рассчитывал, что "Динамо" включится в борьбу за титул. Концовка прошлого сезона была очень вдохновляющей, но сейчас этот момент утерян", - передает слова Березовского Известия.
Березовский защищал цвета "Динамо" с 2002 по 2005 год и затем с 2012 по 2015 год. После завершения карьеры игрока работал тренером вратарей в московском клубе.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Динамо" после 7-и туров занимает 6 место с 11 очками. Следующий матч подопечные Кирилла Новикова проведут завтра, 21 сентября, дома против "Ахмата".
Березовский прокомментировал вылет "Динамо" из ЛЕ
Экс-вратарь "Динамо" Роман Березовский прокомментировал вылет московского клуба из Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" (2:1).
Фото: ФК "Динамо"
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