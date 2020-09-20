Встреча завершилась минимальной победой армейцев со счетом 1:0.
"Знали, как действует "Уфа", хорошо ее изучили, поэтому сюрпризов не было. В то же время, наверное, и они нас хорошо знали. Нервная игра была все 90 минут. Могли забить еще, но не реализовали шансы", - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Гончаренко на своем поле сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 27 сентября.
Гончаренко: знали, как действует "Уфа", поэтому сюрпризов не было
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 8-го тура чемпионат России с "Уфой".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!