— Бакаева предложили "Динамо"? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это все слухи, — рассказал Газизов в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что представители Бакаева предложили услуги футболиста "Динамо", так как игрок недоволен действующим контрактом, который был заключен ещё в 2018 году.
В текущем сезоне Бакаев сыграл в восьми матчах чемпионата России текущего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Газизов: Бакаева предложили "Динамо"? Я даже не буду комментировать эти слухи
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг новость о том, что представители полузащитника Зелимхана Бакаева предложили услуги футболиста "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
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