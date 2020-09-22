"Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо.
Вся страна видела офсайд, а Матюнин - нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочно", - приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, что сегодня пресс-служба РФС после анализа работы системы VAR в матчах 8-го тура чемпионата России сообщила, что гол Артема Дзюбы в ворота "Урала" был засчитан ошибочно. ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе форварда.
Напомним, что "Зенит" с 17 очками лидирует в РПЛ. "Урал", имея в своем активе 10 очков, расположился на 11 строчке.
Президент "Урала": вся страна видела офсайд у Дзюбы, а Матюнин - нет. Вот это предвзятость
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение РФС признать ошибочным гол нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота екатеринбургского клуба в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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