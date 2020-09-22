- У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS, - цитирует Газизова ТАСС.
Напомним, на заседании комитета по этике, которое состоялось 2 сентября, были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Федун заявлял, что не хочет участвовать в "клоунаде" и был готов снять "Спартак" с чемпионата после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2). В результате, комитет оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей.
"Спартак" оспорит штраф Федуна в арбитражном суде
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что после отклоненной апелляции по решению о штрафе президента клуба Леонида Федуна красно-белые обратятся в CAS.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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