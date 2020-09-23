Россия сократила отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА

Россия приблизилась к Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА после победы "Краснодара" над ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"