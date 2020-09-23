В активе России 35,631 балла, у Португалии - 40,149 балла. Разница - 4,418 балла. Эти цифры влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/2023.
Ответная встреча "Краснодара" и ПАОКа пройдет в греческих Салониках 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.
До этого московское "Динамо" покинуло Лигу Европы, проиграв во втором квалификационном раунде тбилисскому "Динамо".
Завтра, 24 сентября, "Ростов" сыграет с "Маккаби Хайфа" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Начало - 19:30 мск.
Россия сократила отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА
Россия приблизилась к Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА после победы "Краснодара" над ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!