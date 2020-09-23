Россия сократила отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА

Россия приблизилась к Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА после победы "Краснодара" над ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
В активе России 35,631 балла, у Португалии - 40,149 балла. Разница - 4,418 балла. Эти цифры влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/2023.

Ответная встреча "Краснодара" и ПАОКа пройдет в греческих Салониках 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

До этого московское "Динамо" покинуло Лигу Европы, проиграв во втором квалификационном раунде тбилисскому "Динамо".

Завтра, 24 сентября, "Ростов" сыграет с "Маккаби Хайфа" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Начало - 19:30 мск.

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Теги: УЕФА
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