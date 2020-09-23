- Загадывать я точно ничего не буду. Не знаю, вернусь ли или нет. Когда я там играл, то было круто. Потом были другие этапы в жизни. Несомненно, атмосфера этого клуба особенная. Но, как мне кажется, когда есть большое давление на игроков, некоторым бывает тяжело с ним справиться. Мне в данный момент очень комфортно в атмосфере "Рубина", - цитирует Зуева "БИЗНЕС Online".
Соглашение 24-летнего игрока с казанским клубом подписано на четыре года. Права на Зуева ранее принадлежали "Ростову". Александр перешел в "Рубин" на правах аренды в сентябре 2019 года.
В текущем сезоне РПЛ защитник провел пять матчей и не отличился результативными действиями, получив одну желтую карточку. В минувшем чемпионате провел 17 игр.
Зуев - выпускник академии "Спартака". Выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год. Больше игр провел за вторую команду. Выступал на правах аренды за "Крылья Советов".
Зуев: когда я играл за "Спартак", было круто
Защитник "Рубина" Александр Зуев поделился эмоциями от выступлений за "Спартак".
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
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