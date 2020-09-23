- Пусть подают, они имеют на это право. За период моей работы это первый случай апелляции, да и, по-моему, раньше такого не случалось. Если деньги есть - пусть подают. Даже не могу прогнозировать. Тем более рассмотрение в CAS длится очень долго и нудно, - цитирует Андреева "СЭ".
Напомним, на заседании комитета по этике, которое состоялось 2 сентября, были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Федун заявлял, что не хочет участвовать в "клоунаде" и был готов снять "Спартак" с чемпионата после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2). В результате, комитет оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей.
В РФС отреагировали на решение "Спартака" обратиться в CAS по делу о штрафе Федуна
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на решение "Спартака" подать жалобу на решение комитета по этике в арбитражный суд.
Фото: ФК "Спартак"
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