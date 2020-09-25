Экс-гендиректор "Локо" Илья Геркус дал комментарий на тему перспектив московских армейцев в текущем чемпионате. После 8 туров ЦСКА
с 16 очками занимает третье место, на 1 пункт отставая от лидирующих "Зенита" и "Спартака". В прошлом сезоне клуб занял четвертое место, набрав 50 очков.
По мнению Геркуса, ЦСКА - хорошая команда, которая усилилась и воспитала молодежь, а Виктор Гончаренко - очень опытный тренер.
- Я вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов и сможет на дистанции "Зениту" доставить проблемы. А возможно, и выскочить на первое место, - передает слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
Геркус: вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов "Зениту"
Экс-руководитель московского "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о перспективах ЦСКА в сезоне РПЛ 2020/21.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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