Первушин: если бы забили, когда мяч катался в штрафной "Спартака", не понятно, как сложилась бы игра

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал матч со "Спартаком" (0:2) в 9-туре РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
— я бы не сказал, что в чем-то уступили. В желании, в организации игры как в обороне, так и в атаке у меня нет претензий к игрокам. Проходили комбинации с таким соперником, как "Спартак". Если бы забили, когда мяч катался в их штрафной, не понятно, как сложилась бы игра.

Чагров? Да, второй гол немного курьезный. Айртон просто подставлял ногу, чтобы не попасть на контратаку. Трудно его винить. Первый гол тоже не его вина, так что хороший дебют, — рассказал Первушин в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Спартак" после победы промежуточно поднялся на первую строчку чемпионата России с 20 очками. "Тамбов" остался на 13-м месте с семью очками.

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Теги: Тамбов Спартак Первушин
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