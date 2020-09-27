"Понятно, что у "Рубина" более квалифицированные и техничные футболисты, но мы тоже не отсиживались в обороне и имели достаточно неплохие подходы, были стандартные положения. Конечно, удаление в начале второго тайма повлияло на дальнейший ход событий, но в принципе всё равно ребята сражались
Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что всё-таки тренироваться в 12 человек на полполя… Чудес не бывает", - сказал Хацкевич в интервью пресс-службе "Ротора".
Напомним, что встреча волгоградской команды с "Рубином" завершилась победой гостей со счётом 3:1. В концовке 1-го тайма гол забил нападающий казанской команды Джордже Деспотович. На 48-й минуте вторую желтую карточку получил защитник "Ротора" Армен Манучарян, после чего Хвича Кварацхелия удвоил преимущество "Рубина". Спустя 2 минуты после гола грузина бразилец Фламарио Джуниор забил первый гол за волгоградскую команду. Окончательный счет встречи установил хавбек "Рубина" Олег Шатов, реализовав пенальти.
Хацкевич: "Ротор" тренировался перед "Рубином" в 12 человек на полполя. Чудес не бывает
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином".
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!