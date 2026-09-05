Тренер "Ростова" - о матче с "Факелом": это будет самая сложная игра в сезоне

- Это будет матч за шесть очков? Можно сказать, да. "Факел" не получил столько очков, сколько заслужил. Ни одна команда не смогла забить им больше двух голов — ни "Зенит", ни ЦСКА, ни "Краснодар".
Считаю, что это будет самая сложная игра в сезоне для нас, - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Сегодня, 5 сентября, "Ростов" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
После шести сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками, воронежцы занимают последнее место с 2 баллами в своем активе.