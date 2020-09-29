"В настоящее время "Зенит" предложил за Родриго де Пауля 25 млн евро, но "Удинезе" хочет получить 35 млн евро и это пока единственное препятствие трансфера", - сказал Меркау.
В прошлом сезоне Серии А полузащитник в составе "Удинезе" провел 34 матча и забил 7 мячей.
Источник: Sport24
Агент: "Зенит" должен заплатить за де Пауля 35 млн евро
Агент агентства Star Makers Дэмиан Меркау, которое представляет интересы полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля, рассказал о возможном переходе аргентинца в "Зенит".
Фото: ФК "Удинезе"
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