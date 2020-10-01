По информации СМИ, "Краснодар" интересуется возможностью заполучить в свои ряды 31-летнего защитника "Ахмата" и сборной России Андрея Семенова, у которого также есть вариант продолжения карьеры в "Динамо".
Бело-голубые предлагают за Семенова полтора миллиона евро, что не вполне устраивает грозненский клуб. Не исключено, что "быки" попытаются предложить за него более высокую цену.
"Краснодар" остро нуждается в опытном центральном защитнике с российским паспортом. В основе "быков" сейчас играют Мартынович и Кайо, не являющийся образцом надежности, а на один из матчей с греческим ПАОК за проход в Лигу чемпионов и вовсе пришлось выпускать малоопытного Сорокина, из-под которого греческий клуб забил один гол. Несмотря на это, "Краснодар" сумел одержать победу по сумме двух матчей (2:1, 2:1) и впервые в истории пробиться в группу ЛЧ.
Источник: Metaratings
Источник: "Краснодар" может приобрести Семенова
"Краснодар" рассматривает возможность приобретения защитника "Ахмата" Андрея Семенова.
Фото: РИА Новости
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