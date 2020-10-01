Глушаков поздравил Месси с днём рождения в июне. У россиянина спросили, поздравил ли сегодня аргентинский футболист его с переходом в "Химки".
— Еще нет, сейчас вот жду звонка от него (смеется), — рассказал Глушаков в интервью Sport24.
Cегодня 33-летний Глушаков подписал годичный контракт с "Химками".
Глушаков рассказал, поздравил ли его Месси с переходом в "Химки"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков пошутил о возможном поздравлении от нападающего Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
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