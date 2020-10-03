— Был принципиальный матч, с большим уровнем напряжения. Это естественно. В начале первого тайма обе команды осторожничали, стараясь обезопасить себя. Но «Зенит» использовал тактику играть по всему полю, действовать персонально, выходить вперёд и стараться выше атаковать спартаковских игроков. И в принципе, за некоторыми исключениями, когда проваливались, и у «Спартака» возникали моменты – тактика «Зенита» работала.
«Спартак», как мне кажется в первом тайме немного провалился. И в целом… без выделенного нападающего команде сложно играть впереди. Что Ларссон, что Понсе – они, всё-таки много отходят назад, и им приходится прикладывать очень много сил после этого, чтобы оказаться на острие атаки. Но несмотря на эти проблемы, моменты у «Спартака» по матчу были.
Также отмечу, что «Зенит» удивил меня: они играли на стадионе в Москве так, словно были дома. Это говорит о том, что их уверенность в себе способствовала тому, что они могли победить в этом матче. Но в концовке буквально чуточку, но проявилась уже самоуверенность. И тогда, на фоне этой начавшейся вырисовываться самоуверенности, они дали в концовке встречи - вначале дать бить Понсе по пустым воротам, но он не попал. А потом и вовсе пропустили гол.
Если же рассуждать о напряжении в матче, то честно говоря – он был ничейным. Если даже говорить о голевых моментах в матче, то и «Спартак» и «Зенит» вполне могли и забить по два-три мяча, и при этом столько же пропустить.
Кавазашвили: «Спартак» немного провалился в первом тайме. А «Зенит» играл так, словно они были дома
Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу ничьей красно-белых с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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