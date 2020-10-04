"Пока нет предпосылок, чтобы не доводить дело до суда". Широков - об избиении арбитра

Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал, как проходит уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Фото: сборная России
"Дело движется. Проводятся следственные действия. Что случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не удалили, наверное, нет. Для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет", - сказал Широков в интервью РБ-Спорт.

Напомним, что в августе этого года во время матча любительского турнира между командами "Матч ТВ" и "Ничего обычного" Роман Широков избил арбитра встречи Никиту Данченкова. Футболист остался недоволен решением судьи не назначать пенальти за падение Широкова в штрафной площади. Экс-полузащитник сборной России начал оскорблять и угрожать арбитру. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его.

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Теги: Широков Данченков
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