По данным источника, 24-летний хавбек станет игроком "Краснодара". Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время. На Зиньковского также претендовали "Химки", "Сочи" и "Динамо".
В текущем сезоне ФНЛ Зиньковский в составе "Крыльев Советов" провел 13 матчей и забил 5 мячей.
Источник: Чемпионат
Источник: Зиньковский близок к переходу в "Краснодар"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в ближайшее время сменит клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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