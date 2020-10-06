"Евсееву действительно ищут замену", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Ранее появилась информация, что главным кандидатом на замену Евсеева является наставник "Велеса" Алексей Стукалов.
"Уфа" после 10-и туров с 6 очками занимает 15 место в РПЛ. Следующий матч уфимцы проведут на выезде против "Локомотива".
Геркус: Евсееву действительно ищут замену
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию о том, что Вадим Евсеев может покинуть пост главного тренера "Уфы".
Фото: ФК "Локомотив"
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