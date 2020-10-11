По информации источника, инициатором выступила Зарема Салихова — супруга владельца клуба Леонида Федуна.
Напомним, что трансферный комитет существует в московском "Локомотиве".
В летнее трансферное окно "Спартак" пополнили два футболиста: полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин. Ранее сообщалось, что к переходу в московский клуб близок полузащитник "Челси" Виктор Мозес.
После 10-и туров "красно-белые" имеют в своем активе 21 очко и занимают 2 место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина
В "Спартаке" может появиться трансферный комитет по инициативе Заремы
В структуре управления "Спартака" может появиться трансферный комитет.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!