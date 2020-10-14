Панюков: очень рад за молодежку. Нам не везло, а где-то чего-то не хватало, чтобы выйти на ЧЕ

Нападающий "Урала" и экс-форвард молодёжной сборной Россси Андрей Панюков прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы.
Фото: ФК "Урал"
— Очень рад за молодежку и за то, что вышли. Вообще красавчики! Больше даже нечего сказать, потому что просто сейчас все рады.

Почему так долго не выходили? Нам не везло, а где-то чего-то не хватало. Но это футбол, ничего страшного, — рассказал Панюков в интервью Sport24.

26-летний Панюков провёл за молодёжную сборную России 17 матчей, забив восемь голов. Он также провёл одну игру на молодёжном чемпионате Европы 2013 года.

Напомним, сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы среди молодёжных команд 2021 года, обыграв Латвию (4:1).

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урал сборная России U21 Панюков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин
"Эй, "Спартак"! Три очка есть? А если найдем?!" "Химки" опубликовали пост перед матчем с красно-белыми 4
"Барселона" готова продать Дембеле на 80 млн евро дешевле, чем потратила на трансфер 2
"Останутся без половины состава". "Спартак" пошутил над коронавирусом у Роналду 7
"Вопросов по этому поводу не должно быть". Нигматуллин — о вратаре сборной в матче с Венгрией 2
В "Уфе" подтвердили приход Докампо, а также специалиста из Германии
"Будут биться за место в тройке". Емельянов — о шансах молодёжной сборной на чемпионате Европы 1
Фанатское объединение "Спартака" поддержало болельщиков "Ростова" 3
Панюков: очень рад за молодежку. Нам не везло, а где-то чего-то не хватало, чтобы выйти на ЧЕ 1
"Вечно молодой". ЦСКА поздравил Онопко с днём рождения 3
Опубликована фотография Вендела с Семаком (фото) 6
"Не надо смеяться, сынок. Никому там до смеха не будет". Шевченко - игроку перед матчем с Испанией (видео) 4
ЦСКА и "Крылья Советов" хотят приобрести форварда московского "Велеса" 3
"Сочи" объявил о переходе хорватского форварда Дуганджича (видео) 3
Источник: "Зенит" арендует Чистякова, а "Ростов" выкупит Терентьева 7
Скопинцев: если на обеде перебарщивал с соусами, Карпин мог забрать у меня тарелку
Россия – Венгрия: ключевой матч против прямого конкурента, возникшего из ниоткуда. Выиграть за 45 минут 4
"Ростов" и "Краснодар" ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова 16
"Динамо" согласовало со "Спортингом" аренду Ристовски, однако игрок не хочет переезжать 4
"Вендел - здесь!" Опубликовано видео с первыми минутами бразильца в Санкт-Петербурге
Источник: экс-тренер "Рубина" Докампо войдет в штаб Рахимова в "Уфе"
Виталий Мутко раскритиковал позднее начало матчей сборной России в Лиге наций 13
Соболев: интересно было бы попробовать свои силы за границей 4
Президент УЕФА: надеемся, что переносить матчи Евро из Азербайджана не придется
Характер "Нижнего", голевое чутьё Сергеева и прагматизм "Оренбурга". Обзор 15-го тура ФНЛ
Зе Луиш: постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде 9
Новичок "Зенита" Вендел прилетел в Санкт-Петербург (фото) 6
Украинский хавбек Цыганков, забивший в ворота Испании: не считаю себя героем
Президент Украины Зеленский поздравил команду с победой над Испанией
Тренер сборной Португалии: Роналду говорит, что хочет играть 1
Все новости
-