— Очень рад за молодежку и за то, что вышли. Вообще красавчики! Больше даже нечего сказать, потому что просто сейчас все рады.
Почему так долго не выходили? Нам не везло, а где-то чего-то не хватало. Но это футбол, ничего страшного, — рассказал Панюков в интервью Sport24.
26-летний Панюков провёл за молодёжную сборную России 17 матчей, забив восемь голов. Он также провёл одну игру на молодёжном чемпионате Европы 2013 года.
Напомним, сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы среди молодёжных команд 2021 года, обыграв Латвию (4:1).
Панюков: очень рад за молодежку. Нам не везло, а где-то чего-то не хватало, чтобы выйти на ЧЕ
Нападающий "Урала" и экс-форвард молодёжной сборной Россси Андрей Панюков прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы.
Фото: ФК "Урал"
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