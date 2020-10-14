— Надеюсь, когда-нибудь мне представится возможность выступить за сборную. Могу сказать, что со своей стороны делаю все зависящее, стараюсь предложить свою кандидатуру на поле в матчах за "Динамо", — рассказал Скопинцев в интервью "Р-Спорту".
23-летний Скопинцев играл за юниорские сборные России всех возрастов. Защитник выступает за "Динамо" с января 2020 года, проведя за клуб в текущем сезоне 10 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.
Сегодня сборная России сыграет в рамках Лиги наций против Венгрии. Начало игры: 21:45 по мск.
Скопинцев: надеюсь, когда-нибудь мне представится возможность выступить за сборную России
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев признался, что хочет сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
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