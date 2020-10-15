- Я знаю о давних и великих традициях "Динамо". Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине, который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьезных амбиций "Динамо", - цитирует Шварца пресс-служба клуба.
Ранее немецкий специалист возглавлял немецкий "Майнц". 41-летний украинец, бывший игрок бело-голубых Андрей Воронин назначен ассистентом главного тренера. Воронин выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год, проведя 87 игр, забив 24 мяча и отдав 20 голевых передач.
38-летний Кевин Кураньи выступал в составе "Динамо" с 2010 по 2015 год, проведя за клуб 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи.
Легендарный голкипер Лев Яшин защищал цвета московского клуба всю профессиональную карьеру - с 1950 по 1971.
После 10 туров "Динамо" с 17 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. 18 октября бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА.
Шварц: знаю о давних и великих традициях "Динамо". Недавно прочитал книгу о Льве Яшине
Новый главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился эмоциями после назначения на новую должность.
Фото: AFP
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