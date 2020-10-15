Немецкий журналист объяснил, почему не удивится, если "Динамо" пригласит очередных представителей "Майнца"

— У людей из "Майнца" начала 2000-х реально очень крепкая связь. Поэтому я не удивлюсь, если Бувач и Шварц позовут в "Динамо", например, форварда Матету, полузащитника Квайсона или защитника Ниакате. Они бы усилили российский клуб, — рассказал журналист в интервью Sport24.
Напомним, на днях Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо". Место наставника клуба стало вакантным после ухода Кирилла Новикова.
41-летний Шварц возглавлял "Майнц" с 2017 по 2019 год, а также был игроком клуба с 1998 по 2004 год.
59-летний Желько Бувач был помощником Юргена Клоппа в "Майнце" с 2001 по 2008 год. Сейчас функционер является спортивным директором бело-голубых.
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Фото: Getty Images
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