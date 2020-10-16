Сообщается, что клубы ведет переговоры по трансферу 31-летнего Семенова. Отметим, что в услугах игрока также было заинтересовано московское "Динамо", но стороны не смогли договориться по сумме трансфера.
В текущем сезоне РПЛ Семенов в составе "Ахмата" провел 7 матчей.
Ранее Семенов также выступал за "Носту", "СКА Хабаровск" и "Амкар".
Источник: РБ-Спорт
"Краснодар" ведет переговоры по трансферу Семенова
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов нужен "Краснодару".
Фото: РИА Новости
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