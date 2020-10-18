"Мы хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак была страсть и азарт. Наверное, многовато позволило "Динамо", но такая игра нравится болельщикам.
Мы смотрелись хорошо и в первом тайме тоже, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке, это наше движение на поле", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что счет в дерби ЦСКА - "Динамо" в начале второго тайма открыл полузащитник "армейцев" Константин Кучаев после передачи Федора Чалова. Затем нападающий Чидера Эджуке удвоил преимущество хозяев поля, но хавбек "Динамо" Никола Моро быстро отыграл один мяч. Окончательный счет матча установил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 68-й минуте встречи.
Гончаренко подвел итоги победного матча ЦСКА с "Динамо"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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