Кириченко: "Спартак" довольно много теряет, выпуская Зобнина на фланг

Российский специалист Дмитрий Кириченко считает, что "Спартак" много терял, когда ставил полузащитника Романа Зобнина на фланг защиты.
Фото: ФК "Спартак"
— У "Спартака" был и есть правый защитник, причем приличного уровня, это Ещенко. На мой взгляд, команда довольно много теряет, выпуская Зобнина на фланг. Все-таки он очень боевитый парень, выполняющий большой объем работы. В центре он, конечно, был бы полезнее, но тренеру виднее, — рассказал Кириченко в интервью "Р-Спорту".

Напомним, Роман Зобнин был вынужден выполнять роль правого защитника. Главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско не нравилась игра Николая Рассказова, который был отправлен в годичную аренду в тульский "Арсенал". 36-летний Ещенко в клубе находится в статусе подмены, проведя на поле лишь 108 минут за 8 игр в чемпионате России.

Напомним, москвичи арендовали у "Челси" латераля Виктора Мозеса. Футболист дебютировал за новую команду в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (3:2).

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Теги: Спартак Кириченко Зобнин Мозес
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