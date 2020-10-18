— У "Спартака" был и есть правый защитник, причем приличного уровня, это Ещенко. На мой взгляд, команда довольно много теряет, выпуская Зобнина на фланг. Все-таки он очень боевитый парень, выполняющий большой объем работы. В центре он, конечно, был бы полезнее, но тренеру виднее, — рассказал Кириченко в интервью "Р-Спорту".
Напомним, Роман Зобнин был вынужден выполнять роль правого защитника. Главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско не нравилась игра Николая Рассказова, который был отправлен в годичную аренду в тульский "Арсенал". 36-летний Ещенко в клубе находится в статусе подмены, проведя на поле лишь 108 минут за 8 игр в чемпионате России.
Напомним, москвичи арендовали у "Челси" латераля Виктора Мозеса. Футболист дебютировал за новую команду в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (3:2).
Кириченко: "Спартак" довольно много теряет, выпуская Зобнина на фланг
Российский специалист Дмитрий Кириченко считает, что "Спартак" много терял, когда ставил полузащитника Романа Зобнина на фланг защиты.
Фото: ФК "Спартак"
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