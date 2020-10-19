"Была реакция, будто мы совершили преступление". Заболотный - о 10:1 с "Ростовом"

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный вспомнил матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 против "Ростова" (10:1).
Фото: ФК "Сочи"
Напомним, что из-за вспышки коронавируса в том матче за ростовчан играли футболисты молодежного состава.

"Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые в суде. О чем говорили перед игрой? На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: "Почему в моей карьере все всегда так?" Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение.

Улыбки были, не буду спорить – после гола Кокорина. Возвращаемся к обеду – конечно, мы немного потравили Саню, что его сотый гол пришелся на такую игру, хотя действительно все были рады.

Я радовался своим голам – сжимал руки в кулак, этого тоже не буду отрицать. Но я не забивал несколько месяцев, не забил пенальти в том матче – просто многое выплеснулось именно после тех голов", - цитирует Заболотного Sports.ru.

В матче "Сочи" - "Ростов" нападающий Александр Кокорин, ныне выступающий за "Спартак", оформил хет-трик, Заболотный записал на свой счет дубль и не забил пенальти. Сезон-2019/2020 "Сочи" закончил на 12-м месте.

Заболотный выступает за "Сочи" с 2019-го года. За это время 29-летний нападающий принял участие в 31-м матче Российской Премьер-Лиги, в которых забил 7 голов, отдал 6 результативных передач и получил 5 желтых карточек.

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Теги: Заболотный Сочи Ростов Кокорин
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