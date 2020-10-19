Вырученные от продажи футболки средства будут направлены в благотворительный фонд голкипера "Спартака" Артема Реброва "Своими глазами".
Напомним, что Кокорин стал футболистом красно-белых в августе 2020 года. Свой дебютный гол за московский клуб 29-летний нападающий забил в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Химок" (2:3). На 57-й минуте встречи форвард реализовал пенальти.
Источник: "инстаграм" Артема Реброва
Футболка Кокорина, в которой он впервые забил за "Спартак", продана на аукционе за 200 тысяч рублей
Футболка нападающего "Спартака" Александра Кокорина, в которой он забил дебютный гол за красно-белых, была продана на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей.
Фото: "инстаграм" Артема Реброва
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