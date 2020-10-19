"Лучший игрок "Зенита" на данный момент? Азмун. Я большой поклонник этого футболиста. Без Азмуна мне сложно представить атаку "Зенита", она сразу становится беззубой.
Дзюба? Да, Артем тоже важная фигура в составе "Зенита". Но если на поле нет Азмуна, я в печали. Своей остротой он придает команде такой же неповторимый вкус, как перец – любому блюду", - приводит слова Боярского "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Зенита" Азмун провел 11 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Дзюба же принял участие в 10-и встречах и отметился 6-ю забитыми мячами, один из которых с пенальти, и 3-я голевыми передачами.
Напомним, что сегодня, 20 октября в 19:55 по Москве начнется матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Брюгге".
Боярский: Дзюба – важная фигура в "Зените", но если нет Азмуна на поле, я в печали
Народный артист России Михаил Боярский рассказал о своем любимом игроке в петербургском "Зените".
Фото: eurosport.ru
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