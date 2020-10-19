"Я по-прежнему не воспринимаю "Спартак" как претендента на чемпионство. Что мне не нравится в его игре? Все! Я с уважением отношусь к футболистам "Спартака" и его многочисленным поклонникам. Но для меня они противники. Когда смотрю на эту команду, вижу только минусы. Просто потому что болею за другой клуб", - передает слова Боярского "Спорт-экспресс".
Напомним, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Красно-белые и сине-бело-голубые имеют одинаковое количество очков и делят первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Следующий матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в 19-м туре РПЛ. Встреча состоится 16 декабря в 20:00 по Москве на "Газпром Арене".
Боярский - о "Спартаке": в их игре мне не нравится все!
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о конкуренции петербургского клуба с московским "Спартаком" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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