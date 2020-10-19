"Спартак" почтил память болельщиков, погибших в давке на "Лужниках" 20 октября 1982 года

? «Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой»



Генеральный директор клуба Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии 20 октября 1982 года.https://t.co/QXJdUlu2OA