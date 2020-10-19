"Спартак" почтил память болельщиков, погибших в давке на "Лужниках" 20 октября 1982 года

20.10.82.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби.
Мы помним. pic.twitter.com/wsvRnLYBCH
? «Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии 20 октября 1982 года.https://t.co/QXJdUlu2OA
Напомним, что в результате давки на стадионе тогда погибли 66 человек.
Источник: "твиттер" ФК "Спартак"