Джикия и Жиго вернулись в общую группу "Спартака"

Защитники "Спартака" Георгий Джикия и Самуэль Жиго вернулись к тренировкам в общей группе команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает пресс-служба красно-белых, капитан команды отбыл положенный срок карантина, а французский игрок восстановился после мышечной травмы.

В ближайшем матче РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с "Краснодаром". Поединок состоится 24 октября.

В текущем сезоне РПЛ московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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Теги: Спартак Джикия Жиго
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