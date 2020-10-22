— Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем, — рассказал Федун в интервью ТАСС.
Напомним, из-за нарушений в проведении матча 10-го тура с "Зенитом" (1:1), Роспотребнадзор отправил в лигу предписание, по которому ближайшая домашняя игра москвичей, которая пройдёт 31 октября в рамках 13-го тура РПЛ с "Ростовом", должна пройти без зрителей.
Нарушения были связаны с масочным режимом и социальным дистанцированием на трибунах. Если "Спартак" исправит эти моменты, то в организации могут допустить проведение матчей на "Открытие Арене" со зрителями.
Федун прокомментировал предписание Роспотребнадзора о запрете болельщиков на "Открытие Арене"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что в клубе изучают предписание Роспотребнадзора о запрете зрителей на ближайшем матче на "Открытие Арене".
Фото: ФК "Спартак"
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