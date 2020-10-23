"После окончания матча, выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.
Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание", - говорится в заявлении пресс-службы "Ахмата".
Ранее была информация, что арбитра ударил сотрудник службы безопасности "Ахмата".
В РПЛ также пообещали разобраться с ситуацией и вынести заслуженное наказание виновным.
Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
В текущем сезоне Молодежного первенства "Ахмат" занимает третье место в турнирной таблицы группы А, а "Спартак" расположился на второй строчке.
"Ахмат" отреагировал на инцидент с избиением арбитра в матче Молодежного первенства
В матче молодежных команд "Ахмата" и "Спартака" был избит арбитр встречи Богдан Головко.
Фото: Getty Images
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