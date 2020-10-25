"Получается так, что при любых раскладах "Краснодар" – шаг вперёд в моей карьере. Команда выступает в Лиге чемпионов, а в Премьер-Лиге всегда борется за титул или за медали. Ну а то, что "быки" играют в красивый атакующий футбол, будет импонировать любому футболисту", - передает слова Чернова клубная пресс-служба.
Напомним, что о переходе Чернова из "Ростова" в "Краснодар" было объявлено 6-го октября. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний защитник принял участие в 2-х матчах в составе "быков". Также Чернов провел все 90 минут на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ренном" (1:1).
28 октября краснодарский клуб на своем поле будет принимать лондонский "Челси" в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ. Начало встречи - в 20:55 по Москве.
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар"
Чернов: "Краснодар" — шаг вперед в моей карьере
Защитник "Краснодара" Евгений Чернов, который в летнее трансферное окно перешел в клуб из "Ростова", поделился эмоциями от новой команды.
Фото: ФК "Краснодар"
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