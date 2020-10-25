Чернов: "Краснодар" — шаг вперед в моей карьере

Защитник "Краснодара" Евгений Чернов, который в летнее трансферное окно перешел в клуб из "Ростова", поделился эмоциями от новой команды.

Фото: ФК "Краснодар"