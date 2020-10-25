Медведев: у Семака полный кредит доверия, "Зенит" вернется на победную стезю

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о последних результатах петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Ситуация непростая. Из неё надо выходить. Два поражения на своём поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причём опять "Рубину".

Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. "Боруссия" — очень серьёзный соперник. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде. У Сергея Богдановича полный кредит доверия. Уверен, "Зенит" вернётся на победную стезю", - передает слова Медведева "Чемпионат".

Напомним, что после 12-и туров клуб из Санкт-Петербурга с 24-я очками занимает 2-е место в Российской Премьер-Лиге. Подопечным Сергея Семака в среду, 28 октября, предстоит гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Встреча начнется в 23:00 по Москве.


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Теги: Медведев Зенит Семак
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