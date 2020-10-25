В 12-м туре РПЛ "Уфа" уступила "Ахмату" со счётом 1:3. При этом футболисты из Грозного забили два мяча, играя в меньшинстве. Сейчас "Уфа" находится на последнем, 16-м месте. По ходу сезона клуб из Башкирии уже сменил главного тренера, назначив на этот пост Рашида Рахимова.
"Обвинить особо некого. Я бы хотел быть болельщиком, который засыпает мои социальные сети проклятиями, хотел бы найти виноватого. Жалко, что они не знают, что я сделал для того, чтобы команду сохранить. Но история всех рассудит, а пока пусть ругаются", — цитирует Мурзагулова РИА "Новости".
Председатель правления "Уфы": жалко болельщики не знают, что я сделал, чтобы сохранить команду
Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров "Уфы", рассказал о недовольстве болельщиков неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Уфа"
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