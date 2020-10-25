Лепсая рассказал, что футболистом интересуются в Европе.
"Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Интерес к нему проявляла испанская "Севилья". Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет — я не знаю", - сказал Лепсая в эфире "Матч ТВ".
В текущем сезоне Хвича в 12 матчах РПЛ забил два мяча.
Бывший гендиректор "Балтики": интерес к Хвиче проявляла "Севилья"
Бывший генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая высоко оценил полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию.
Фото: ФК "Рубин"
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