Бывший гендиректор "Балтики": интерес к Хвиче проявляла "Севилья"

Бывший генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая высоко оценил полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию.



Фото: ФК "Рубин"

Лепсая рассказал, что футболистом интересуются в Европе.



"Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Интерес к нему проявляла испанская "Севилья". Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет — я не знаю", - сказал Лепсая в эфире "Матч ТВ".



В текущем сезоне Хвича в 12 матчах РПЛ забил два мяча.