В первом случае судья должен был зафиксировать фол со стороны форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе и не засчитывать гол, а в эпизоде, когда был зафиксирован фол на защитнике московской команды Самюэле Жиго, Безбородов преждевременно дал свисток об остановке игры.
Ранее появилась информация, что в РФС посчитали работу Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак" безошибочной, но необъективно.
Источник: в РФС считают, что Безбородов и Левников отработали игру "Краснодар" - "Спартак" по правилам, но необъективно.
Напомним, что "Спартак" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Доменико Тедеско с 27-ю очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. В активе же "Краснодара" 18 очков и 8-е место в РПЛ.
Источник: РИА Новости
В ЭСК РФС посчитали, что Безбородов дважды ошибся в матче "Краснодар" - "Спартак"
Экспертно-судейская комиссия РФС большинством голосов признала, что главный арбитр матча "Краснодар" - "Спартак" Владислав Безбородов допустил две ошибки, повлиявшие на исход встречи.
Фото: Getty Images
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