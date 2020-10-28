Шмурнов - о работе судей на играх "Спартака" с "Краснодаром" и "Сочи": откровенность убийства разная

И нет никаких причин для стравливания «Краснодара» и «Спартака». Матч был непростой, решения спорные, заявления нервные, но война между этими клубами точно не нужна ни одному из них. Так вижу.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) October 28, 2020
После этого "твитта" Шмурнов вступил в диалог с одним из подписчиков.
Напомним, что генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство в матче со "Спартаком", назвав работу Безбородова и Левникова предвзятой.
Источник: "твиттер" Александра Шмурнова