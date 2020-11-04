Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов дал комментарий по поводу возможного перехода атакующего хавбека Хвичи Кварацхелии в дортмундскую "Боруссию".
- Делала ли "Боруссия" запрос по трансферу Кварацхелии? Нет, на нас никто не выходил. Даже разговоров никаких не было, - передает слова Сайманова Sport24.
19-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешел в "Рубин" в июле 2019 года, до этого игрок выступал за московский "Локомотив". За полтора сезона в составе казанского клуба Хвича сыграл 41 матч, забил 5 голов и выполнил 10 результативных передач.
Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Боруссия" не выходила на нас по трансферу Кварацхелии
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к полузащитнику казанского клуба Хвиче Кварацхелие.
Фото: ФК "Рубин"
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