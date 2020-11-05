32-летний Тетрашвили умышленно наступил на ногу полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьски, в результете чего, получил в матче прямую красную карточку. Футболиста дисквалифицировали на четыре матча чемпионата России.
— В данном случае речь идет об агрессивном поведении футболиста. Травмы не было нанесено, поэтому по части 3 статьи 94 регламента это агрессивное поведение, — рассказал Григорьянц в интервью "СЭ".
В КДК РФС объяснили срок дисквалификации Тетрашвили
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили.
Фото: Global Look Press
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